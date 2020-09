Bassetti: "Il vaccino conta quanto la mascherina"

"La mascherina è sicuramente fondamentale e nessuno lo ha mai negato, ma la vaccinazione lo è altrettanto, soprattutto nell'ambito scolastico. Un esercizio che dobbiamo fare, da adesso fino a quando il prima possibile arriverà il vaccino, è educare, non imporre, una parte speriamo piccola di italiani che è ancora resistente" al tema delle iniezioni 'scudo'. E' il monito lanciato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva (Sita), intervenuto oggi ad 'Agorà Estate' su Rai 3.

L'esperto, che ha ricevuto sulla sua pagina Facebook diversi attacchi 'no-vax' per aver messo in evidenza l'importanza per il prossimo autunno-inverno di vaccinarsi tutti contro l'influenza, sottolinea la necessità di creare cultura sull'immunizzazione: "Non dimentichiamoci che è la stessa scuola per la quale si è dovuta fare una legge che rendesse obbligatori i vaccini perché eravamo arrivati a coperture per il morbillo, malattia molto più difficile di Covid, del 75-76%. E sono le stesse persone che a marzo-aprile erano terrorizzate da Covid e oggi sono già lì a dire 'i nostri figli non li vacciniamo' e 'se arriverà il vaccino anti Covid non ce lo faremo'. Non si rendono conto che la storia della medicina moderna e dell'umanità è cambiata grazie a due invenzioni: gli antibiotici e i vaccini. Senza questo - avverte Bassetti - non arriveremmo a vivere oltre 80 anni, come viviamo".