Covid, nel mondo oltre 868mila morti e più di 26 milioni di contagi

La pandemia da coronavirus ha causato più di 868mila morti nel mondo. E' quanto riferisce la Johns Hopkins University, che parla di 868.810 vittime. A essere maggior mente colpiti sono gli Stati Uniti, con 186.797 vittime riconducibili al Covid-19.

Sono invece 26.310.505 i contagi in totale. Anche in questo caso sono gli Stati Uniti in testa con 6.150.998 casi confermati.