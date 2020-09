Covid, in Germania casi quasi raddoppiati in un giorno

(Afp)

Quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus in Germania. Secondo l'Istituto Robert Koch, sono stati registrati 1.378 nuovi contagi e due vittime rispetto ai 782 casi del giorno precedente, quando non si era registrato alcun decesso. Sale così a 248.997 il numero totale dei contagi in Germania e a 9.324 quello dei morti.

India - Nuovo record di contagi in India, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati più di 86mila nuovi casi di coronavirus e oltre mille morti per complicanze legate all'infezione. Lo riferisce il ministero della Sanità di Nuova Delhi, aggiornando così a 4.023.179 il totale delle persone contagiate e a 69.561 quello delle vittime, 1.089 in più di ieri. L'India diventa così il terzo Paese al mondo, dopo Stati Uniti e Brasile, a superare le 4 milioni di vittime causate dal Covid-19. Lo stato indiano maggiormente colpito è quello del Maharashtra, con 25.964 vittime, seguito dal Tamil Nadu con 7.687 morti. In tasso dei guariti, secondo le autorità sanitarie locali, è del 77,23 per cento, ovvero 3,1 milioni di persone.

Russia - Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 5.205 nuovi casi di coronavirus e 110 vittime, aggiornando così a 1.020.310 il totale delle persone contagiate e a 17.759 quello dei morti riconducibili all'infezione. Lo ha reso noto la task force creata da Mosca per contrastare la pandemia in una nota rilanciata dall'agenzia di stampa Sputnik, sottolineato che tra i nuovi casi ''1.249 sono asintomatici''. La maggior parte dei nuovi casi, 671, è stata registrata a Mosca, seguita da San Pietroburgo con 195 nuovi positivi.