Scuola, Azzolina: "Decreto Cirio? Potremmo impugnarlo"

(fotogramma)

"Ne abbiamo parlato. E' il ministero della Salute che potrebbe impugnare, non escludo si deciderà nelle prossime ore". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, in visita ufficiale a Biella, a proposito dell'ordinanza del presidente del Piemonte, Alberto Cirio, sulla misurazione della temperatura agli studenti anche a scuola.

"Credo non si possa 4 giorni prima della riapertura delle scuole cambiare le regole come fosse un gioco. Ci vuole rispetto e fiducia per le famiglie, per i dirigenti scolastici che hanno fatto un lavoro eccezionale, per i cittadini piemontesi", ha aggiunto Azzolina.

"A fine giugno - ha spiegato Azzolina - abbiamo approvato delle linee guida insieme a tutte le Regioni, Piemonte compreso, dove il Cts , il Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute ha detto chiaramente che la misurazione della temperatura va fatta a casa anche per evitare che studenti già contagiati vadano sugli autobus e contagino gli altri, queste solo le regole nazionali".