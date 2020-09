Covid, solo passeggeri negativi su 2 voli Roma-Milano

Fotogramma

Da domani, fino al 16 ottobre, due voli giornalieri Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19 dopo aver eseguito il test antigenico rapido il giorno della partenza o che avranno presentato la certificazione di un tampone molecolare (Rt Pcr) o antigenico eseguito nelle 72 ore precedenti l’imbarco. E' Alitalia a informare, con una mail, i viaggiatori sull'avvio della fase sperimentale 'Covid-tested', che fa seguito all’Ordinanza della Regione Lazio dell’11 settembre 2020 e in collaborazione con Aeroporti di Roma.

In funzione dei riscontri ottenuti, anticipa la compagnia di bandiera, "in una fase successiva questa proposta potrebbe essere estesa ad altri voli, con particolare riferimento a collegamenti internazionali e intercontinentali con situazioni epidemiologiche di maggiore attenzione o per le quali, in assenza di screening preventivo o altre misure precauzionali speciali, vigono attualmente obblighi di isolamento fiduciario o altre restrizioni".

"L’obiettivo di questa azione congiunta, grazie anche all’evoluzione degli strumenti di controllo per la diffusione del Covid-19 - sottolinea Alitalia -è quello di poter applicare nuove azioni di prevenzione per poter tornare alla nostra quotidianità con maggiore serenità".