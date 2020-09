Covid, Viola: "Sanificare quaderni e libri? Aria fritta"

Fotogramma

"Sto sentendo di procedure assurde per sanificate quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i quaderni tanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, amuchina e andiamo avanti!". Lo sottolinea su Facebook l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola.