Coronavirus, nel Lazio 197 nuovi casi: 118 a Roma

(Fotogramma)

"Su 10mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 197 casi" di positività a coronavirus Sars-CoV-2, di cui "118 sono a Roma". Si segnala inoltre "un decesso". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria, Alessio D'Amato, invitando a "mantenere alta l'attenzione. E' necessario rispettare le misure di prevenzione", avverte.

A Formia, ricorda D'Amato, è stato disposto l'"obbligo di mascherina all'aperto per il focolaio del mercato del pesce dove è in atto lo screening dei contatti presso il drive-in allestito al mercato".

"Nella Asl Roma 1 sono 49 i casi nelle ultime 24 ore - riferisce ancora l'assessore - Di questi, 8 sono casi di rientro, 4 con link dalla Sardegna, uno dall'Austria, uno dall'Albania e due con link alla comunità del Perù. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 58 i casi nelle ultime 24 ore. Tra questi sono 14 i casi di rientro, 4 dall'Ecuador, uno dall'India, due dall'Albania, uno dal Messico, uno dalla Bolivia e 5 con link alla comunità del Perù. Quattordici sono contatti di casi già noti e isolati. Due i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 11 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 5 casi di rientro, due casi con link dalla Sardegna e tre dalla Toscana. Quattro i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 10 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 9 contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi di rientro, uno dall'Umbria e uno dal Friuli. Dieci sono i contatti di casi già noti e isolati e un caso di uno studente di Monterotondo. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 11 contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale".

"Nelle province si registrano 41 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 31 i casi e si tratta di 28 casi con link al cluster del mercato ittico dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl di Frosinone si registrano tre casi e di questi uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Rieti si registrano 7 casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati".

Nel Lazio ad oggi sono 5.538 i casi positivi a Covid-19, con 445 ricoverati, a cui si aggiungono 22 pazienti in terapia intensiva. Mentre sono 890 le persone morte con Covid. I pazienti in isolamento domiciliare sono 5.071, i guariti sono 7.751 e il totale dei casi esaminati è pari a 14.179.