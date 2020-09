Covid, Cauda: "Aumento casi per focolai, attenzione su Lazio"

Roberto Cauda (Adnkronos)

Se ormai il numero di casi quotidiani si avvicina a grandi passi a quota 2.000, "questo aumento è strettamente correlato al numero di tamponi, che non è paragonabile a quello di qualche mese fa. A dircelo è la percentuale dei tamponi positivi rispetto a quelli fatti, che ieri era dell'1,65% in Italia, mentre in Spagna ad esempio è intorno al 10%. Insomma, stiamo vedendo l'onda lunga delle disattenzioni estive, con focolai in famiglia che vanno individuati e spenti rapidamente". Lo afferma all'Adnkronos Salute Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. "Inoltre è cambiata la geografia di Covid-19: se in passato aveva un impatto maggiore nelle Regioni del Nord, ora è il Lazio ad avere 544 ricoverati e 35 pazienti in terapia intensiva (contro i 31 in Lombardia)".

"Se guardiamo alla settimana dal 19 al 25 settembre - continua Cauda - la fotografia che emerge è quella dell'effetto dell'estate. Non è un caso che le autorità europee collochino l'Italia fra i Paesi caratterizzati da cluster di casi, come ad esempio la Germania, e non fra quelli in cui c'è circolazione comunitaria, come ad esempio in Gran Bretagna e Francia. Certo - aggiunge l'esperto - in questa fase è fondamentale il sistema di tracciamento e isolamento, per frenare la diffusione del virus". Inoltre resta cruciale usare le armi che abbiamo per proteggere noi stessi e gli altri. "Anche se - ammette - in un Paese di milioni di persone disattenzioni e scorrettezze possono verificarsi".