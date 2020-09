Oms: "2 milioni di morti fino al vaccino? Non impossibile"

Fotogramma /Ipa

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si aspetta che il bilancio globale delle vittime di Covid-19 arriverà a 1 milione la prossima settimana. Inoltre la cifra di due milioni di morti fino a che non arriverà un vaccino è inimmaginabile, "ma non impossibile", come ha detto ieri sera a Ginevra capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità. Questo aumento delle morti è evitabile, ha detto comunque Ryan.

E questo grazie alle misure anti-Covid, che devono essere attuate in modo rigoroso: igiene, mascherine, rispetto del distanziamento, test, tracciamento dei contatti, quarantena e altro ancora.