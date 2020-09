Covid, a Roma via ai test antigenici al Liceo Manara

(Foto Assessorato alla Sanità del Lazio)

"Sono iniziate questa mattina le operazioni di screening con i test antigenici rapidi al liceo statale Manara, il primo della città di Roma, grazie all'impegno della Asl Roma 3 e delle Unità speciaie di continuità assistenziale regionale (Usca R)". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, sottolineando che "lo screening verrà esteso a tutte le scuole, con priorità dove si sono verificati casi".

"La dirigente scolastica Atala Grattarola - informa una nota - ha manifestato, in una telefonata intercorsa con l'assessore alla Sanità delle Regione Lazio, Alessio D'Amato, apprezzamento e ringraziamento per l'attività intrapresa per garantire la salute dei giovani, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. Presto lo screening verrà esteso a tutte le scuole con priorità nei plessi dove si sono verificati casi".