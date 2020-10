Pregliasco: 'Covid, l'Italia regge ancora. Vigilare fuori dalle scuole'

(Photo by Andreas SOLARO / AFP)

"Calano i nuovi casi di Covid-19, ma c'è anche una brusca frenata dei tamponi: 2.257 positivi a fronte di poco più di 60 mila tamponi. E preoccupa l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva, punto cruciale della nostra capacità di risposta. In generale però l'Italia ancora regge: la speranza è che la situazione non debordi come nei Paesi vicini". A dirlo all'Adnkronos Salute è il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, convinto che "potrebbe esserci necessità di ulteriori misure e di una particolare attenzione in alcune situazioni, come ad esempio all'uscita di scuola e nei luoghi di aggregazione dei ragazzi".

Quanto all'obbligo delle mascherine all'aperto, già adottato da alcune Regioni e che dovrebbe essere previsto nel nuovo Dpcm al quale lavora il governo, "bisogna essere chiari: le mascherine all'aperto non servono se non c'è assembramento, ma forse in questo modo si contribuisce a tenere alta l'attenzione", conclude il virologo. (Margherita Lopes)