Sileri: "Avanzata virus contenuta, non c'è caso Lazio o Lombardia"

Pierpaolo Sileri (Fotogramma)

"Non si può paragonare la situazione di oggi con il 21 aprile, quando il virus era entrato prepotentemente in Italia. Adesso la situazione è diversa, non possiamo fare il confronto, il virus circola ma molto poco e l'avanzata del virus è stata contenuta. Oggi ci sono focolai sparsi ma non c'è un caso Lazio o Lombardia. Dobbiamo convivere con il virus, avere contagiati positivi non significa avere malati". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite de 'L'aria che tira' su La7.

"Se il virus circola di più - ha aggiunto Sileri - gli ospedali vanno sotto pressione. Attenzione, gli ospedali sono pronti. Ci sono alcune situazioni locali che necessitano magari di riconvertire qualche posto più in terapia intensiva. Ma noi abbiamo raddoppiato in Italia i posti in terapia intensiva e aumentati di 6-8 volte posti letto in malattie infettive".