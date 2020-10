Zaia: "Stop a corsa tamponi per semplice rinite bimbi"

Fotogramma /Ipa

"Abbiamo chiesto all'Istituto superiore di sanità di intervenire e 'liberare' il medico che oggi è costretto a prescrivere un tampone per permettere al bambino di tornare a scuola anche dopo una semplice rinite o per ogni piccolo sintomo legato a malattie di stagione". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel suo intervento in videoconferenza al 77esimo Congresso nazionale della Fimmg in corso a Villasimius (Cagliari).

"Il medico di famiglia e il pediatra devono tornare a decidere in autonomia senza essere costretti a ricorrere, come sta avvenendo, alla medicina difensiva", ha aggiunto Zaia, che ha ricordato come "i medici di medicina generale, se non ci fossero stati, in questa pandemia avremmo dovuto inventarli perché sono stati fondamentali".