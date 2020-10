Zampa: "Più caos nei locali per chiusura a mezzanotte? Non credo"

(Fotogramma)

E' prevedibile un aumento del caos nei locali pubblici aperti solo fino alla mezzanotte, dopo il nuovo Dpcm del governo? "No questo non lo credo, anche perché non siamo più nella bella stagione e ci sono moltissimi luoghi dove sarà impossibile stare per strada". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ospite di Omnibus su La7. "Ma al di là di questo penso che occorra una grande azione di comunicazione e un patto intergenerazionale" con i ragazzi, che ora "sono i primi a tutelare la salute di genitori e nonni".

"Noi dobbiamo affrontare la questione con un approccio razionale, essendo consapevoli del rischio - ha poi sottolineato - Ma oggi la situazione" in Italia "non è paragonabile a quello che abbiamo vissuto. La velocità e la gravità dei casi" a marzo-aprile "fa una differenza". "Oggi - ha ricordato - noi facciamo 4 volte di più il tampone e le persone vengono diagnosticate ai primi segni".