Galli: "Dimezzare alunni in presenza nelle scuole superiori"

"Per evitare l’affollamento sui mezzi e nei luoghi d’attesa ritengo che si debba tornare ad implementare il lavoro da casa e l’insegnamento a distanza, dimezzando almeno nelle scuole superiori il numero giornaliero dei frequentanti 'in presenza'". Così il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, in un tweet.

"Gli interventi proposti per arginare Covid - ha aggiunto Galli - saranno utili se troveranno effettiva applicazione. Ma tocca invertire la tendenza in tempi molto brevi. L’affollamento sui mezzi di trasporto pubblico resta un problema irrisolto".