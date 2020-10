Covid, Iss: età positivi scende a 53 anni

(Fotogramma)

L’età dei casi positivi a Sars-CoV-2 in Italia scende a 53 anni. Si osserva, a partire dalla fine di aprile, un trend in diminuzione da oltre 60 anni nei primi due mesi fino a circa 30 anni nella settimana centrale di agosto per poi risalire lentamente. E' quanto riporta l'Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto "Epidemia Covid-19', aggiornato al 20 ottobre.

L’età media dei pazienti deceduti e positivi a Covid-19 è di 80 anni, che risulta più alta di 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione. Dal report emerge anche che le donne decedute sono il 42,7% del totale.