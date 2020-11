(Foto Fotogramma)

"In un momento tragico come questo è richiesto il massimo rigore sia ai medici, sia ai giornalisti. Ma maggiormente ai medici". Lo scrive su Facebook il virologo Roberto Burioni, ripostando un articolo che "racconta la brutta storia della lattoferrina, per la quale - vi ricordo - non esistono evidenze di efficacia contro Covid-19".