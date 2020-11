Covid, Sileri: "Lockdown? In Lombardia e Piemonte casi aumentano"

Perpaolo Sileri (Fotogramma)

"Per dire quali sono le regioni a rischio lockdown aspettiamo gli ultimi dati, però se vediamo gli ultimi report la Lombardia ha avuto un incremento quotidiano imponente e anche il Piemonte". Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, sollecitato dai conduttori sulle misure previsto dal nuovo Dpcm che dovrebbe essere annunciato oggi dopo la riunione tra il Governo e le Regioni questo pomeriggio. "Sicuramente ci saranno delle limitazioni agli spostamenti tra regioni ad alto rischio", ha precisato.

Per quanto tempo dovrebbero andare in lockdown le aree più a rischio? "Il lockdown non sarà come a marzo, le misure avranno una durata temporanea. Serve un minimo indispensabile di 2 o 3 settimane", ha aggiunto.