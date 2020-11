Speranza: "Ieri dati record, abbiamo fatto bene ad accelerare con misure"

"Non c'è un'altra strada, la massima precauzione è una via obbligata per arginare la pandemia". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa in Aula alla Camera, sottolineando che il numero di casi Covid-19 registrati ieri è stato il più alto di sempre.

"Abbiamo fatto bene ad accelerare con le misure" per appiattire la curva epidemiologica, ha rimarcato Speranza. "E' sufficiente non tenere gli occhi chiusi per guardare quel che sta succedendo fuori dai nostri confini. La Francia e l'Inghilterra, due grandi super potenze mondiali, sono travolte e costrette al lockdown nazionale. La Germania è colpita. Anche Belgio, Austria, Portogallo e Grecia sono nuovamente in lockdown. In Europa la triste e dolorosa conta degli uomini e delle donne che non ce l'hanno fatta a sconfiggere il virus è giunta a 294.622".

In Europa, "i casi confermati sono 11.863.793, un contagiato ogni 37 persone, un dato impressionante. Sono i numeri che nella loro forza non hanno neanche bisogno di essere commentati o interpretati" ha scandito.

"Lo spirito con cui ci muoviamo è l'esatto opposto di uno spirito punitivo nei confronti delle Regioni - ha detto Speranza - La mia ordinanza è conseguenza automatica dei dati elaborati. Non ci sono trattative, ma semplicemente scambi di dati e informazioni. E' finalmente possibile intervenire proporzionalmente alla reale condizione delle regioni, senza stressare con misure uguali territori che si trovano in condizioni differenti. Si dà certezza al Paese con misure predefinite a seconda dell'indice di rischio e dello scenario Rt. Avendo una radiografia puntuale delle condizioni di ciascuna area, si offre un utile strumento di analisi alle regioni per monitorare il loro lavoro".

"Noi ci assumiamo la responsabilità di adottare provvedimenti per aiutare le Regioni ad appiattire la curva del contagio ed evitare l'esplodere di nuovi focolai - ha assicurato il ministro della Salute - Sappiamo bene che le misure comportano sacrifici, ma non abbiamo alternative se vogliamo superare questa fase. Questo è il nostro assillo. Sono colpite tutte le Regioni e quindi è molto più difficile la gestione di questa ondata".