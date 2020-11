Covid e assembramenti. Zampa: "Sindaci facciano più controlli, chiedano aiuto a esercito"

"I dati parlano per tutti, e ci spiegano perché i medici stanno chiedendo il lockdown. Penso che i sindaci debbano mandare controlli massicci, e se non ce la fanno chiedano aiuto all'esercito". Lo afferma all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, preoccupata per le folle e gli assembramenti visti nel fine settimana in città, nei parchi e in spiaggia.

"Appare chiaro che servono più controlli. Stanno per arrivare misure più dure, ma alla fine resta solo il lockdown, che i medici chiedono perché stanno toccando con mano la situazione negli ospedali", conclude Zampa.