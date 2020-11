(Afp)

In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.332 nuovi casi di coronavirus e 154 morti, in deciso aumento rispetto ai 13.363 contagi e ai 62 decessi registrati il giorno prima. Lo ha reso noto l'Istituto Robert Koch, secondo cui sale così a 687.200 il numero delle persone contagiate in Germania e a 11.506 il numero delle vittime.