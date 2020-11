Covid Italia, ecco le regioni entrate nello scenario 4

Afp

Emilia Romagna, Campania, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono entrate in scenario 4. Sarebbero queste, dunque, le 4 Regioni per cui dovrebbero essere anticipare misure più restrittive, a cui si è riferito il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa questa mattina al ministero della Salute.

"Sulla base dell'ultimo monitoraggio ci sono 4 regioni che vanno verso un rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive", aveva detto Brusaferro.