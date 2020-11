Coronavirus Lazio, 2.479 nuovi casi e 38 decessi: il bollettino

(Fotogramma)

Oggi nel Lazio, "su oltre 26mila tamponi (-2.767), si registrano 2.479 casi positivi (-129) e 174 sono recuperi di notifiche arretrate in particolare nella Asl di Rieti e Asl Roma 5; 38 i decessi (+2) e 447 i guariti (+190). Il rapporto tra positivi e i tamponi è a 9,3%". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino odierno dell'Unità di crisi regionale. "Sono 2.913 i ricoveri (+128) e 255 in terapia intensiva (-2)", aggiunge.

"Nella Asl Roma 1 sono 447 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquantasette sono ricoveri. Si registrano 7 decessi di 61, 63, 66, 67, 78, 87 e 89 anni con patologie - continua l'assessore - Nella Asl Roma 2 sono 453 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovantasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 6 decessi di 61, 66, 70, 71, 83 e 92 anni con patologie".

"Nella Asl Roma 3 sono 195 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 8 decessi di 49, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 87 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 65 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto - prosegue D'Amato - Nella Asl Roma 5 sono 384 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi di 65 e 74 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 201 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 7 decessi di 58, 71, 73, 80, 82, 83 e 89 anni con patologie".

"Nelle province si registrano 734 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore" riferisce D'Amato. "Nella Asl di Latina sono 121 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso in un paziente di 73 anni con patologie - prosegue D'Amato - Nella Asl di Frosinone si segnalano 275 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 167 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venticinque i casi con link a casa di riposo Villa Serena di Montefiascone dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi in pazienti di 74, 87, 88, 92 e 99 anni con patologie". "Nella Asl di Rieti si registrano 171 casi (dovuti in gran parte ad un recupero di notifiche) e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 65 e 67 anni con patologie", conclude l'assessore.