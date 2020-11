Covid Lazio, "Roma regge impatto grazie al bel tempo"

Afp

"Registriamo tantissimi positivi asintomatici, ci sono anche molte persone guarite a casa, ma la percezione che abbiamo nell'ultima settima è che la Capitale stia reggendo l'impatto di questa seconda ondata. Non siamo con l'acqua alla gola come qualche settimana fa quando davvero era difficile lavorare". A fare il punto con l'Adnkronos Salute è Pierluigi Bartoletti, responsabile delle Uscar del Lazio, i team di medici e infermieri che operano nei drive-in e sul territorio.

"Una mano ce la sta dando anche il bel tempo - aggiunge Bartoletti - l'aria non è fredda e non c'è pioggia che sono condizioni più favorevoli alla diffusioni dei virus influenzali". Per quanto riguarda l'eventualità che anche il Lazio passi dalla fascia 'gialla' a quella 'arancione' con una restrizioni delle misure, Bartoletti avverte che "un lockdown generale o una zona rossa nel Lazio al momento non servono, ma i cittadini devo collaborare. Non possiamo vedere le scene viste nel weekend con molti assembramenti. Occorre - conclude Bartoletti che è anche segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) Lazio - la massima collaborazione di tutti, perché quelle scene poi le paghiamo con un aumento dei contagi".