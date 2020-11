Covid Italia, quanti sono i posti in terapia intensiva

Fotogramma /Ipa

Sono 9.931 i posti di terapia intensiva attivi in Italia, secondo l'ultima rilevazione. Gli 11mila di cui parlava ieri il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri "sono i posti letto in terapia intensiva attivabili", ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute.

Sono intanto 32.191 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo il bollettino reso noto dal ministero. Da ieri sono stati registrati altri 731 morti che portano il totale a 46.464 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 208.458 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.612, con un incremento di 120 unità. Le persone ricoverate nel complesso sono 33.074 (+538).