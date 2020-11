Test Covid fai da te, Bassetti: "E' svolta, niente più code"

Fotogramma

"Il test 'fai da te' in fase si sperimentazione in Veneto per la diagnosi del coronavirus consente di vedere l'epidemia in modo dinamico e potrà essere una svolta nella lotta al Sars-CoV-2". Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e membro dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

"E' un test che ha avuto l'ok dall'Fda e non è fatto in un sottoscala. Con l'autosomministrazione le persone potranno evitare di uscire e mettersi in coda nei 'drive-in'. Così si riusciranno anche a mantenere le nuove infezioni sotto controllo".