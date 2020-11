Coronavirus, carenza bombole a Napoli: appello medici a sub

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Carenza bombole d'ossigeno per i pazienti Covid, i medici di famiglia si appellano ai sub e ai proprietari di circoli: "Chiunque possa dare una mano lo faccia. Se a casa ci sono bombole di ossigeno inutilizzate portatele in farmacia, se ci sono sub, lidi balneari, altri circoli che possono mettere a disposizione attrezzature, che si facciano avanti. Mostriamo ancora una volta di avere un grande cuore". È l'accorato appello che i medici di Napoli e provincia rivolgono a chiunque possa dare una mano in questo drammatico frangente, nel quale un gesto semplice può salvare una vita.

"Siamo tutti parte di una comunità drammaticamente colpita da Covid - dice il presidente dell'Ordine di Napoli Silvestro Scotti - una comunità che non ha mai smesso di lottare e che sta rispondendo alla pandemia colpo su colpo, con grande dignità nonostante la sofferenza. La carenza di bombole per l’ossigeno ha già messo in luce il grande cuore di questa città, della sua provincia e di tutti i campani, ma dobbiamo fare di più, dobbiamo comprendere che anche un gesto che può sembrare insignificante oggi potrebbe fare la differenza". Ed è proprio dalla consapevolezza di dover gettare il cuore oltre l’ostacolo che nasce questo appello del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici, un appello che è al tempo stesso "un ringraziamento a quanti hanno già compreso quanto sia determinante il comportamento di ciascuno contro questo nemico".