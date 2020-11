Covid Lazio, oggi 2.667 nuovi casi e 41 decessi

(Fotogramma/Ipa)

"Oggi sono 2.667 i nuovi casi positivi (-30) di coronavirus nel Lazio, su quasi 27 mila tamponi effettuati. Si registrano 41 decessi (-20) e 421 guariti. Rimane sotto al 10% il rapporto tra i positivi e i tamponi. Calano i decessi e calano i positivi". Lo riferisce l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, commentando i dati di oggi.

In totale nel Lazio sono 77.746 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.202 ricoverati, a cui si aggiungono 337 pazienti in terapia intensiva e 74.207 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 17.782, i decessi 1.921 e il totale dei casi esaminati è pari a 97.449.

In particolare, nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 1 sono 483 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantasette sono ricoveri. Si registrano otto decessi di persone di 69, 73, 79, 80, 81, 82, 87 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 646 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentosettantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 9 decessi di persone di 68, 68, 69, 74, 75, 79, 80, 81 e 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 341 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di persone di 82, 85, 87, 91 e 99 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 24 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di persone di 73, 84 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 292 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di una persona di 61 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 255 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono undici i casi con link a Rsa Mater Dei di Ariccia e quattordici i casi con link a casa di riposo Maria Clarac a Monte Porzio Catone. Sui focolai sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di una persona di 64 anni con patologie.

Nelle province si registrano 626 casi e sono 14 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 274 i nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di persone di 75, 78, 81, 83, 85 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 188 nuovi casi, isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di persone di 46, 64, 75, 76 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 79 nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di un 82enne con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 85 casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone di 61 e 84 anni con patologie".

A Frosinone e Latina sono state allestite aree pre-triage presso gli ospedali spaziani (Fr) e Santa Maria Goretti (Lt).