Covid, focolaio a Shanghai: cancellati centinaia di voli

Afp

Oltre 500 voli in partenza e quasi la metà di quelli in arrivo sono stati cancellati oggi all'aeroporto internazionale di Pudong, uno dei più trafficati della Cina, nel tentativo di Shanghai di tenere sotto controllo un focolaio locale di coronavirus Sars-CoV-2. Più di 17.700 membri del personale dell'aeroporto, inclusi dipendenti di FedEx e Ups, riporta la Xinhua, sono stati testati da quando un piccolo cluster di casi nella città è stato collegato all'area cargo. Ora si pensa di fornire ai lavoratori ad alto rischio un vaccino sperimentale che la Cina già da luglio distribuisce a dipendenti statali, studenti internazionali e lavoratori essenziali diretti all'estero. Sono 7 le infezioni originate nell'aeroporto questo mese, la maggior parte riscontrate negli ultimi giorni.

Quasi la metà di tutti i voli di linea sono stati cancellati anche all'aeroporto internazionale di Tianjin, una città portuale nel nord della Cina, che ha testato circa 2,6 milioni di persone per cercare di arginare la diffusione locale dei contagi. La Cina ha lanciato campagne di screening di massa in risposta all'emergere di casi locali di Covid-19, in alcuni casi raccogliendo campioni di test da interi distretti o città.