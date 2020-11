Covid, Londra 'grazia' Babbo Natale: non dovrà indossare mascherina

(Fotogramma)

Babbo Natale non dovrà indossare la mascherina in Gran Bretagna. A precisarlo è stato un portavoce di Downing street, spiegando che sono state previste particolari linee guida per i Babbi Natale di grandi magazzini e centri commerciali.

"Sappiamo che incontrare Babbo Natale è un'esperienza magica per i bambini, per questo prenderemo precauzioni di sicurezza, ma non sarà richiesto a Santa Claus d'indossare la mascherina", ha detto il portavoce del premier, citato dai media britannici. Le linee guida vieteranno comunque ai Babbi Natale di prendere i bambini sulle ginocchia.