Covid, Pregliasco: "Troppi assembramenti"

"I dati di oggi hanno il limite di risentire dell'effetto del fine settimana e del ridotto numero di tamponi, ma il trend è senza dubbio positivo, ovvero in calo. Solo che ho visto troppi assembramenti inutili ieri, nel primo giorno di riapertura in Lombardia, ma anche in altre grandi città. Non facciamo come i bambini, rendiamoci conto che sono i nostri comportamenti a dare o togliere benzina alla corsa di questo virus". Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che aggiunge: "Si sta confermando una tendenza al miglioramento, e anche le strutture sanitarie iniziano ad essere meno affaticate. Un elemento positivo, ma dobbiamo ancora fare attenzione", conclude.