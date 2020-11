Oms: "Prepariamoci a festeggiare a fine pandemia"

(Fotogramma)

"Anche se quest'anno non possiamo festeggiare normalmente, prepariamo un piano per festeggiare con la famiglia e gli amici una volta che sarà sicuro farlo. La pandemia di Covid-19 finirà, e tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere" per ottenere questo risultato. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.