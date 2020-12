Covid, report Iss: 18 Regioni oltre soglia critica terapie intensive

"L’impatto della epidemia" di Covid in Italia "sui servizi sanitari assistenziali rimane alto: 18 Regioni e province autonome, al primo dicembre, avevano superato almeno una soglia critica in area medica o terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva supera ancora la soglia critica di occupazione a livello nazionale". Lo evidenzia Report dell'Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio settimanale dell'epidemia di Covid, nella bozza di cui l'Adnkronos Salute è in possesso.

"L’incidenza rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri", evidenzia il report.