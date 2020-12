Friuli Venezia Giulia in zona gialla

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il ministro della Salute Speranza ha comunicato al governatore Massimiliano Fedriga che, nella nuova ordinanza in vigore da domenica, il Friuli Venezia Giulia sarà classificato come "zona gialla". Lo riferisce la Regione in una nota.

Friuli Venezia Giulia, 1.040 nuovi casi: il bollettino