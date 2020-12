Covid Italia, Crisanti: "Morti non caleranno prima di 3 settimane"

(Fotogramma)

"I morti non caleranno prima di 3 settimane. Sono infatti una funzione dei casi positivi" che abbiamo registrato nelle scorse settimane. E' la previsione di Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, intervenuto a Sky Tg24 Live In Courmayeur. "La sfida vera sarà dopo Natale, perché con questi numeri non penso che potremo riprendere una vita normale. E per vedere l'impatto della vaccinazione" e capire se raggiungeremo il 70% degli italiani immunizzati "aspetteremo fino a giugno. Ci vorranno 6-7 mesi per l'impatto del vaccino". "Non abbiamo ancora un sistema per far sì, se i casi si abbassano, che rimangano tali", ha aggiunto.