Covid Italia, Brusaferro: "Dati disponibili per tutti"

"L’Istituto sta facendo uno sforzo enorme, insieme alle Regioni, per produrre dati a supporto dei decisori, e in questo momento, pur con le difficoltà di un sistema sanitario sotto pressione, riusciamo a garantirne la completezza e l’affidabilità. Questo patrimonio è ora a disposizione di tutti in un formato ancora più facilmente consultabile". Lo afferma il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, in una nota. L'home page del sito dell’Iss è stata riorganizzata con l’obiettivo di mettere in primo piano le informazioni più utili per i cittadini nel contrastare l’epidemia. In rilievo anche uno spazio dedicato a riunire e rendere ancora più fruibili i dati relativi alla sorveglianza di Covid-19.

L’home page rinnovata, infatti, presenta in evidenza il banner sullo 'Speciale Covid-19', distinto in quattro diverse parti. La rubrica 'Cosa sapere' contiene indicazioni per il pubblico, ad esempio sull’uso delle mascherine o dei tamponi. 'Documenti in rilievo' invece contiene le note e i rapporti tecnici prodotti dall’Iss sull’epidemia. C’è poi la sezione 'Consulta i dati', da cui è possibile accedere a tutte le risorse messe in campo dall’Istituto nella sorveglianza epidemiologica del Covid. Da questo link è possibile avere accesso immediato sia ai dati aggiornati sulla dashboard dell’Istituto - che contiene tra le altre cose la curva epidemica, i casi per 100.000 abitanti per Regione/Provincia Autonoma di diagnosi, la proporzione per classi di età - sia ai rapporti settimanali prodotti dall’Iss. Da oggi in questa stessa sezione sarà possibile visualizzare e scaricare anche i dati in formato open, in una tabella Excel, insieme a una nota metodologica sul calcolo dell’Rt.

Inoltre, saranno disponibili sia il monitoraggio settimanale che le slide presentate alle conferenze stampa, il report esteso e quello sulla mortalità. A completare la sezione ci sono le Faq, come quella sul funzionamento degli indicatori o sulla classificazione della mortalità per Covid-19. Nella home page è stato creato anche un link specifico, dedicato alla comunità scientifica, per poter interloquire con l’Iss.