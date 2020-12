Covid, Ippolito: "Terza ondata possibile ma evitabile"

Fotogramma

"Non possiamo escludere la terza ondata della pandemia, ma sappiamo tutti quali sono i comportamenti da adottare per evitarla. Ciò che accadrà a gennaio lo 'decideremo' noi, nelle prossime settimane, durante le feste natalizie. Sarà necessario un supplemento di attenzione: è questo è il vero regalo natalizio che possiamo fare a noi stessi e ai nostri cari, specialmente se anziani e non in buona salute". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.