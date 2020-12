Coronavirus Italia, cala la mortalità

(Fotogramma/Ipa)

"In calo la mortalità" per Covid-19 in Italia. Lo segnala la 32esima puntata dell'Instant Report dell'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica, campus di Roma. "Nell'ultima settimana, la mortalità grezza apparente a livello nazionale è pari a 6,96% (7,19% la scorsa settimana)". La mortalità - si ricorda - corrisponde al numero di pazienti deceduti in rapporto alla popolazione di riferimento nell'intervallo di tempo considerato. Come soglia di riferimento è stato individuato il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto in Italia pari all'8,28% nei 7 giorni tra il 26 marzo e il 1 aprile 2020. Nell'ultima settimana, "il Friuli-Venezia Giulia ha superato notevolmente il valore soglia, registrando una mortalità grezza pari a 16,51%. A seguire la Valle d'Aosta, a 13,55%". Nel report si analizza anche la letalità grezza apparente, ossia il numero dei pazienti deceduti nell'ambito dei soggetti positivi a Covid-19. Il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto in Italia è stato pari a 61,80 per mille e si è registrato nei 7 giorni tra il 18 e il 24 marzo 2020.

"Nell'ultima settimana il dato più elevato si registra nella Provincia autonoma di Trento pari a 14,56 per mille - si legge nel rapporto - La letalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari a 4,78 per mille, in aumento rispetto alla scorsa settimana (4,65 per mille).