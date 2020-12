Covid, Andreoni: "2021 sarà svolta, ma fuori dal tunnel non subito"

(Fotogramma/Ipa)

"Sarà un 2021 della svolta nella lotta all'epidemia Sars-CoV-2 con l'arrivo di diversi vaccini. A maggior ragione serve anche un ultimo sforzo di attenzione per arrivare nel modo migliore all'immunizzazione. Dobbiamo tenere duro ancora per 8-9 mesi, ma c'è la speranza che sia un percorso che ci porterà fuori dal tunnel. Possiamo cercare di accorciarlo e far sì che tutto vada per il verso giusto rispettando le misure anche nei prossimi mesi". Lo afferma all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore Uoc Malattie infettive all'università di Roma Tor Vergata, immaginando come sarà il 2021 alle porte.