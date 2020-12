Covid, 270 i medici morti in Italia

(Afp)

Salgono a 270 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Quattro le ultime vittime inserite nel 'memoriale' aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Si tratta di: Mario Della Calce, medico di medicina generale di Napoli; Enzo Santilli, pediatra ospedaliero da poco in pensione; Roberto Trezzi, medico di medicina generale di Sesto San Giovanni, Milano; Giuseppe Galvagno, medico di medicina generale di Catania. Sul totale delle vittime - informa la Fnomceo - 91, per la maggior parte medici di medicina generale, sono stati portati via dalla seconda ondata.

"È un periodo drammatico. Il dolore si intreccia con la rabbia! – commenta, amareggiato, il presidente della Fnomceo Filippo Anelli -. Non abbiamo una spiegazione univoca per questa tragedia. Siamo come un pugile suonato da tanto dolore e da questo dramma. Vediamo nel vaccino forse una possibile soluzione", afferma, esprimendo la solidarietà agli Ordini colpiti dai lutti. "La solidarietà è un utile balsamo alla sofferenza", conclude Anelli "con la speranza che questo momento finisca presto”.