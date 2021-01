Covid Lazio, test rapidi a studenti 14-18 anni da domani

Fotogramma

Test rapidi per gli studenti dai 14 ai 18 anni del Lazio per la riapertura delle scuole, senza richiesta del medico curante. "In vista della ripresa dell'attività scolastica, la Regione Lazio offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni che il prossimo 7 gennaio torneranno in aula, la possibilità di effettuare un tampone Covid rapido da domani fino al 31 gennaio 2021". E' la comunicazione che la Regione ha inviato alle scuole per la campagna di screening per gli studenti delle scuole superiori, diffusa alle famiglie dagli istituti scolastici di secondo grado.

Nella comunicazione si spiega che, per gli studenti, sarà possibile prenotare nelle strutture drive in semplicemente con codice fiscale, senza richiesta del medico curante, al link fornito dalle scuole o su portale della Regione 'Prenota Drive'.