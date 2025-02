Sanremo, su ‘la prevenzione in 10 note’, Corsi: "Il Festival non è solo canzonette"

“Non sono solo canzonette. Sanremo, sono tante cose. E credo che l'incontro di stamattina sia stato importantissimo. Ne approfitto per ricordare a tutti voi di andare a rileggere le dieci regole. Dieci regole semplicissime che si possono seguire, che possono fare tantissimo per la vostra salute, perché sulla salute non si scherza”. Lo ha detto Gabriele Corsi, presentatore del PrimaFestival e del talk show “La prevenzione in dieci note” organizzato questa mattina presso Casa Sanremo dal Ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival.