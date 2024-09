Schillaci: "90 anni Siaarti traguardo lunga storia di crescita e innovazione"

Messaggio del ministro per il 90esimo anniversario della società scientifica, 'anestesisti-rianimatori crucialo nel garantire sicurezza e qualità cure in situazioni difficili e ad alto rischio'

"Il 90esimo anniversario della Siaarti è un traguardo che testimonia una lunga storia di crescita e innovazione. Gli anestesisti-rianimatori svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e la qualità delle cure, operando in prima linea in situazioni difficili e ad alto rischio. Nel corso degli anni avete saputo integrare pratica clinica e ricerca, adattandovi alle nuove tecnologie e ottimizzando i trattamenti e i protocolli terapeutici, con effetti positivi sui pazienti e sull'intero servizio sanitario. Il percorso che oggi celebriamo offre anche l'occasione per riflettere su come il progresso scientifico e l'adozione delle migliori pratiche possano continuare a favorire l'eccellenza nelle cure. Le sfide che ci attendono sono molteplici e impegnative, ma sono certo che, anche grazie al vostro contributo, sapremo affrontarle con successo".

Cosi il ministro della Salute Orazio Schillaci, in un messaggio di saluto al presidente della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) Antonello Giarratano, in occasione della celebrazione del 90esimo anniversario Siaarti, in corso nella Sala del Refettorio della Camera dei deputati.