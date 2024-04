Schillaci (ministro Salute): “La dieta Mediterranea quale strumento utile ed efficace di prevenzione”

“Abbiamo scelto di celebrare la Dieta Mediterranea nella giornata del Made in Italy, perchè è parte del nostro patrimonio culturale ed è un modello soprattutto per una nazione come la nostra particolarmente longeva”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci che questa mattina ha fatto tappa a Pioppi e Paestum per valorizzare l’alimentazione sana quale strumento di prevenzione. “Bisogna imparare dai bambini che mangiare in modo corretto significa migliorare la propria salute– ha aggiunto Schillaci – e per questo sono impegnato affinchè la prevenzione parta dalle scuole”.