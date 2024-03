Schillaci (Ministro Salute): "Sfida Ssn è supportare cittadini e operatori del settore"

"La sfida del Servizio Sanitario Nazionale sia quella di offrire su tutto il territorio nazionale un uguale accesso alle cure, di ridurre per i cittadini le liste d'attesa, che rappresentano sicuramente il fenomeno meno accettabile della sanità pubblica del nostro Paese oggi e valorizzare chi opera nel Servizio Sanitario Nazionale come i medici, gli infermieri e tutte le componenti che si sono sempre distinte per la qualità professionale". Così, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto a margine dell’evento 'Salute e sanità, una sfida condivisa', al Palazzo dell'Informazione a Roma, sede dell’agenzia di stampa Adnkronos. L’evento fa parte del ciclo di appuntamenti Adnkronos Q&A, il nuovo format del Gruppo.