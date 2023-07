Schillaci, 'sì a patto per dieta mediterranea, cibo sano è medicina'

“Credo che un patto per la dieta mediterranea sia da sottoscrivere”. Il cibo sano “va visto anche come una medicina disponibile per tutti”. Ed è un modo per “investire in prevenzione”, atto che “alla lunga garantisce buoni risultati”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, all’incontro organizzato da Legacoop agrolimentare dedicato alla dieta mediterranea, oggi a Roma, rispondendo alla proposta degli organizzatori di lanciare un ‘patto per la dieta mediterranea'.

Per Schillaci “le sane abitudini, la dieta e lo sport rappresentano la medicina migliore per la prevenzione sin da giovani, per ridurre l’incidenza di tante malattie croniche non trasmissibili”. Per il ministro, infatti, “mangiare bene e in modo sano aiuta moltissimo ad evitare patologie importanti. Penso al diabete, a molti tumori. Su questo puntiamo e punteremo moltissimo anche in futuro”, rimarca.

La dieta "mediterranea o italiana - ha aggiunto Schillaci - è legata alla bellezza del nostro territorio, alla nostra cultura e alla salute, ma oggi, purtroppo, è poco seguita dagli italiani stessi".

"Questo Governo - ha concluso - sta facendo moltissimo per difenderla, in quanto dieta di qualità riconosciuta da tutti. Credo che sia una battaglia da vincere, dobbiamo riuscire a difenderla, insegnando di nuovo ai nostri bambini a mangiare bene per stare bene e prevenire malattie".