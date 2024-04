Due giorni di confronto e approfondimento dedicati alle nuove frontiere terapeutiche per il trattamento della sclerosi multipla recidivante altamente attiva. L’evento organizzato dall’azienda farmaceutica globale Merck, intitolato ‘Space of care: as one for patients’, ha infatti riunito a Milano accademici e clinici provenienti dai centri d’eccellenza italiani, che hanno presentato i nuovi dati di efficacia e sicurezza derivati dall’impiego nella pratica clinica di cladribina.