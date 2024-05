Sclerosi multipla, Battaglia (FISM): “Con diagnosi precoce si può evitare disabilità”

“Il convegno annuale sulla sclerosi multipla è un appuntamento fondamentale per fare il punto sullo stato della ricerca ma anche per condividere con tutta la comunità scientifica e clinica quali sono i percorsi, insieme alle istituzioni definendo quali devono essere le priorità della nostra agenda 2023 e quali risposte abbiamo già raggiunto e quali ancora mancano. Sicuramente è fondamentale il tema della di ripensare la sm a partire dalla diagnosi, perché se non riusciamo a diagnosticare la sclerosi multipla prima che arrivi, quando ci sono solo i primi segnali, cominceremo la terapia prima e riusciremo ad evitare uno stadio di disabilità a causa della malattia.”