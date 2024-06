Sclerosi multipla, Vacca (AISM): “Alla Camera per portare le nostre istanze”

“Oggi siamo qui in questa splendida cornice della sala della Regina alla Camera dei deputati per concludere la nostra settimana nazionale della sclerosi multipla e la celebrazione della giornata mondiale che cade proprio questa settimana. Oggi siamo qui per sensibilizzare ma sopratutto per portare le nostre istanze alle istituzioni. Quelli che sono i nostri diritti, quest’anno ricorre il decimo anniversario della nostra carta dei diritti, che per molte persone possono sembrare anche abbastanza banali: il diritto al lavoro, alla salute, alla ricerca ma in realtà per le persone con Sm sono fondamentali per poter avere una miglior qualità di vita. La nostra carta dei diritti dalla quale è nata la nostra agenda prima 2020 poi 2025 dove tracciamo linee di missione proprio per poter raggiungere questi diritti. Da lì è nato il barometro che presenteremo oggi, quello nuovo, dove i dati ci diranno fin dove siamo arrivati”.