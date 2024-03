Sica (Tor Vergata): “Tumore al colon, uno dei più comuni ma si può curare”

Sica, responsabile UOSD chirurgia mininvasiva e dell’apparato digerente del policlinico Tor Vergata: “Il tumore al colon è uno dei più comuni, sono circa 60-65 mila le nuove diagnosi in Italia ogni anno ma ci si può curare in oltre il 67% dei casi. La tecnologia oggi ha fatto passi di gigante, possiamo utilizzare la robotica, la chirurgia mini-invasiva con le telecamere 4K, 3D. E' importante affidarsi a centri ad alto volume, che abbiano un gruppo multidisciplinare” ha detto Giuseppe Sica, responsabile UOSD chirurgia mininvasiva e dell’apparato digerente del Policlinico Tor Vergata, in occasione del mese europeo della Prevenzione del Tumore del colon-retto.